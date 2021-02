6 000 Fcfp par jour pour les voyageurs placés en quarantaine

Tahiti, le 12 février 2021 - Le conseil des ministres, réuni en séance extraordinaire vendredi matin, a fixé le tarif forfaitaire d’hébergement des personnes mises en quarantaine dans un lieu dédié à leur arrivée au fenua. Cette participation aux frais du séjour est établie à 6 000 Fcfp par jour et par personne de plus de 11 ans.



6 000 Fcfp par jour sont alloués aux personnes mises en quarantaine dans un lieu dédié à leur arrivée à Tahiti. Ce montant a été décidé par le conseil des ministres vendredi matin. Il inclut l’hébergement, trois repas quotidiens, la surveillance sanitaire et le transport depuis l’aéroport jusqu’à l’hébergement dédié. Les autres frais (téléphone, pressing, conciergerie…) sont à la charge exclusive des personnes. Le paiement du forfait se fera sur présentation de la facture.



Les personnes de retour d’évacuation sanitaire et leurs accompagnants agréés ainsi que les étudiants résidant en Polynésie peuvent être exonérés de la participation financière sur leur demande et sur production des pièces justificatives.



Le nombre d’unités d’hébergement dans les structures hôtelières de Tahiti est fixé à 144. En cas de saturation de ces unités, les personnes devront soit différer leur voyage, soit justifier d’un hébergement à leurs frais dans une structure hôtelière en capacité de garantir le respect des exigences de la quarantaine sanitaire.