596 cas, 3 semaines de stock de tests, limite du stade 4… Les dernières infos sanitaires

Tahiti, le 3 septembre 2020 – Le ministre de la Santé a tenu jeudi après-midi un point presse pour dresser le bilan de la situation sanitaire en Polynésie française.



Lors d'un nouveau point presse organisé jeudi après-midi à la présidence, le ministre de la Santé Jacques Raynal a annoncé le dernier bilan des cas Covid en Polynésie française. Depuis la réouverture des frontières aux vols commerciaux internationaux le 15 juillet dernier, 596 cas ont été dépistés, sur lesquels 282 sont considérés comme "guéris". Les cas "guéris" étant les cas positifs ayant passé 10 jours en confinement sans présenter de symptômes de la maladie 48 heures avant la fin de leur isolement. Les autorités sanitaires ont souhaité changer leur présentation de l'évolution des cas Covid pour faire apparaître plus distinctement le nombre de cas "actifs" qui se chiffre à 314 personnes, parmi lesquelles 10 sont hospitalisées dont 3 en service de réanimation. Enfin, parmi les 100 derniers cas positifs dépistés, la moyenne d'âge est de 36 ans. "Des personnes relativement jeunes", a commenté le ministre de la Santé, rappelant que cette "caractéristique de l'épidémie chez nous" était "plutôt une bonne nouvelle" puisque les personnes à risque semblent pour l'heure épargnées.



Le ministre a également indiqué que les stocks de tests étaient "bons", sans entrer dans le détail des chiffres. Une dernière commande étant arrivée mercredi et toujours "en cours de sortie de cartons". Pour autant, une indication permet bien une estimation plus précise de la capacité de tests au fenua, puisque le ministre de la Santé a indiqué que la situation la plus "tendue" en matériel de tests était celle des extracteurs pour lesquels "nous avons de quoi tenir trois semaines à raison de 250 tests par jours pour l'Institut Malardé". Le ministre a ajouté que l'hôpital -qui dispose de son propre stock de tests pour les cas nécessitant une assistance médicale- était également en capacité de réaliser jusqu'à 50 tests supplémentaires pour assister Malardé. La capacité de tests s'élevant donc au besoin à 250 à 300 examens par jours. Enfin, s'il fallait encore augmenter le nombre de tests à réaliser quotidiennement, Jacques Raynal a affirmé qu'il était possible de mobiliser davantage de personnel sur Malardé. "Mais pour l'instant, on ne mobilise pas cette possibilité", a conclu le ministre.



Enfin, ce dernier a indiqué que la situation épidémique de la Polynésie française était "au stade 3 et frisait le stade 4". Le stade 4 étant une phase "administrative" permettant au haut-commissaire d'ordonner des mesures de "confinements localisés".