58 porteurs de projet soutenus par l’agence de l’Adie à Taha’a

Tahiti, le 28 janvier 2020 - L’Adie a inauguré officiellement vendredi 24 janvier une agence à Taha’a. Ces nouveaux locaux, ouverts en août 2019 sur l’île vanille ont déjà permis à l’Adie de soutenir 58 porteurs de projet pour un montant total de 31,2 millions de francs pacifiques.



L’association pour le droit à l'initiative économique (Adie) poursuit son travail de soutien et de conseil des porteurs de projet dans les îles Sous-le-Vent. Vendredi dernier, l’Adie a inauguré officiellement ses locaux à Taha’a en présence notamment du haut-commissaire, Dominique Sorain. Depuis l’ouverture de cette nouvelle agence en août 2019 sur l’île vanille, la seconde de l’association dans les Raromatai, l’Adie a déjà financé 58 porteurs de projet pour un montant total de 31,2 millions de Fcfp.

Située dans le local annexe de la mairie de Patio, ce nouveau bureau, plus fonctionnel et plus adapté, doit permettre à l’association d’accueillir, de conseiller et de former les porteurs de projet dans de meilleures conditions.



« Ma plus grande fierté est d’avoir contribué au développement économique de mon île vanille Taha’a et d’avoir été retenu par l’Adie pour accompagner les porteurs de projet de Taha’a. Je souhaite m’investir davantage et aider toutes personnes qui le souhaitent à se lancer dans une activité professionnelle. N’hésitez pas à venir me voir, je suis à votre écoute et je suis là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet », a insisté Teahu Tanihaa, conseiller Adie à Taha’a. Implantée dans le paysage économique polynésien depuis un peu plus de 10 ans, l’Adie est une association reconnue d’utilité publique, qui n’accepte pas le gâchis des talents. Pour elle, la création d’entreprise Polynésie n’est pas réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations. Son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise pour une économie plus solidaire et responsable. L’Adie défend l’idée que chaque Polynésien peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.



Au total, 1 570 porteurs de projets ont bénéficié du dispositif en Polynésie française sur l’année 2019, ce qui représente près de 853 millions de francs pacifiques injectés dans l’économie locale.Depuis son implantation en Polynésie française, en septembre 2009, l’association a financé et accompagné plus de 7 630 porteurs de projet et injecté dans l’économie polynésienne plus de 3,7 milliards de Fcfp.



L’ouverture de ces nouveaux locaux a pu se réaliser grâce aux soutiens de la mairie de Taha’a et de l’État, à travers le ministère de l’Outre-mer et le Haut-Commissariat.