58 km face aux éléments pour le Super 'Aito

Tahiti, le 21 juillet 2022 - La 29e édition du Super 'Aito, prévue samedi, sur un parcours de près de 60 km entre Tautira et Taaone sera historique. De mémoire de spécialiste de va'a, jamais une course n'avait été courue en V1 sur une telle distance au fenua. Et les conditions météos annoncées pour samedi, avec un vent de nord-ouest, rajouteront un peu plus de piment à une course qui promet déjà de rester dans les mémoires.



La course mythique du Super 'Aito n'aura jamais aussi bien portée son nom. Pour sa 29e édition, son organisateur, Charley Maitere, a sorti de son chapeau un parcours inédit de près de 60 km (58 km à vol d'oiseau) entre Tautira et Taaone. L'idée, pour le patron du Te 'Aito, faire un “petit clin d'œil” au club de Maire Nui, “qui était l'équivalent de Shell Va'a dans les années 1970”, explique Maitere avant d'ajouter, “les idées ont fusé dans la tête et je me suis dit cette année pourquoi pas rendre hommage au club de Maire Nui et à son fief historique de Tautira connu pour être le berceau du va'a que l'on connait aujourd'hui. Et quelle coïncidence cette année au Te 'Aito c'est un enfant de Tautira, Hititua Taerea, qui s'est imposé. C'était peut-être un signe pour nous dire que le départ de Tautira cette année était en effet ce qu'il fallait faire.”

“C'est loin d'être la glisse que l'on attendait” “C'est un parcours que je n'aurais pas pu proposer il y a 10 ou 15 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je pense que nos meilleurs rameurs peuvent se lancer sur cette distance”, avoue par ailleurs Charley Maitere. Car si déjà la distance proposée pour cette édition du Super 'Aito est ahurissante, les conditions météos annoncées pour samedi rajouteront aussi un côté plus épique et dantesque à une course qui promet de rester dans les annales. Un vent de nord-ouest, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h, couplé à une houle de sud-est, est en effet prévu.



“C'est loin d'être la glisse que l'on attendait”, a déclaré le double vainqueur du Super 'Aito, Steeve Teihotaata. “Ça va être une grosse remontée. Mais on est au Super 'Aito il faudra vraiment être 'Super' samedi sur la course. Et puis aujourd'hui on sait qu'il faut être bon dans toutes les conditions. C'est déjà un plaisir de faire le Super 'Aito trois ans après la dernière édition. On est tous enthousiaste de pouvoir enfin le refaire cette année.”



Pourtant il semble que cette grosse remontée contre les éléments est dissuadé quelques engagés. Traditionnellement le Super 'Aito rassemble les 100 premiers du Te 'Aito avec quelques invitations délivrées aux meilleurs juniors et aux vétérans. Cette année, l'organisation avait ainsi recensé 115 engagés. Sur ces 115 rameurs, une cinquantaine avait confirmé, mercredi en fin d'après-midi, leur participation. “Pour ceux qui n'ont pas confirmé leur présence pour le moment, je comprends en effet que la course proposée au Super 'Aito est très dure cette année. Ils ont tout mon respect. D'autant plus lorsque vous rajoutez les conditions météo qui sont annoncées pour samedi. On s'attendait à du “downwind” ça ne sera visiblement pas le cas. Mais c'est comme ça ce sont des choses que l'on ne peut pas contrôler”, atteste Charley Maitere.

Une cible dans le dos de Hititua Taerea “On prendra les conditions comme elles viennent et on va rider”, glisse en toute simplicité Hititua Taerea, vainqueur donc de son premier 'Aito le mois dernier, et pour qui le départ samedi de Tautira sera particulier. “C'est sûr que le départ depuis Tautira ça va être très fort pour moi. On va partir de chez nous et évidemment ça me fait plaisir. On va tacher de représenter au mieux notre petite commune.”



Dans ces conditions météos, Hititua Taerea, connu pour être très fort dans la remontée contre les éléments, semble être le favori naturel de la course. Et ses succès au cours des dernières semaines au Heiva Va'a, à la Tainuiata Race et donc au Te 'Aito l'ont mis évidemment en confiance. “Pour moi Steeve reste l'homme à battre samedi. C'est lui qu'il faudra aller chercher. Il a très grand palmarès pour lui et il sera très dangereux”, élude Taerea. “C'est clair que Hititua, cette année, a montré qu'il était présent sur les courses”, indique de son côté Steeve Teihotaata. “Il a gagné il y a un mois le Te 'Aito, après on ne va pas non plus manquer de respect aux autres rameurs qu'ils seront là aussi pour tirer leur épingle du jeu. Et comme on le dit d'habitude que le meilleur gagne.”



Dans cette liste de favoris, on peut en effet rajouter des rameurs comme Narai Atger, Charles Teinauri, Revi Thon Sing, Manutea Millon ou encore Kyle Taraufau reconnus également pour être très efficaces dans la remontée. Et il faudra évidemment compter aussi sur Kevin Céran-Jérusalémy, seulement 11e du Te 'Aito cette année, et qui aura certainement à cœur de se rattraper.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 21 Juillet 2022 à 17:29