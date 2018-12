57 postes de catégorie B à pourvoir dans la fonction publique du Pays

Le pays recrute des techniciens de catégorie B. Deux concours seront ainsi organisés, en interne (7) et en externe (50) (voir tableau ci-dessous).Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire, les dossiers sont à retirer à la direction générale des ressources humaines de la fonction publique, immeuble Papineau, 5e étage, rue Tepano-Jaussen, BP 124, 98713 Papeete (tél. : 40 47 79 00) et sur le site internet de la direction générale des ressources humaines Ce concours est ouvert aux personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et âgées entre 18 ans et 60 ans.Vous devrez fournir plusieurs pièces :- une photo d'identité ;- une photocopie de la carte nationale d'identité ou du- passeport en cours de validité ;- trois enveloppes autocollantes (16,22 X 22,4) timbrées et libellées à l'adresse personnelle du candidat ;- un acte de naissance.- une copie du diplôme requis- une photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les candidats âgés de moins de 25 ans au 1er janvier 2018.Le concours comprendra deux parties : les épreuves d'admissibilité et d'admission.Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats auront trois tests écrits à passer. Le premier concernera le français, où les candidats devront faire une rédaction sur un sujet d'ordre général. Ensuite, ils auront un exercice en mathématiques, avant l'épreuve technique du poste à pourvoir.Les candidats qui auront réussi ces trois premières étapes se retrouveront pour les épreuves d'admission, où ils passeront un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général suivi d'une série de questions portant sur la connaissance de la Polynésie française, de ses institutions, de sa société, de son histoire, de sa culture et de son environnement. Au cours de cet entretien, les candidats seront également jugés sur leur présentation, leur expression orale, leur motivation ainsi que leur aptitude à servir dans une collectivité territoriale.Et puis, un entretien facultatif en langue tahitienne portant sur un sujet d'ordre général est possible. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne.Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires qui justifient au 1er janvier 2019, d'une durée de service effectif de trois ans au moins dans un service administratif de la Polynésie française ou un établissement public administratif de la Polynésie française, compte tenu de la période de stage ou de formation.Il vous est demandé de fournir un état détaillé des services publics mentionnant la nature et la durée des fonctions et emplois occupés et précisant s'ils ont été accomplis en qualité de titulaire, de stagiaire ou de contractuel.Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats devront rédiger un rapport de synthèse. Ils auront aussi une épreuve de mathématiques se rapportant au programme du baccalauréat technique (algèbre, étude de fonctions, géométrie, statistiques et probabilités. Enfin, les candidats passeront également une épreuve technique, selon le profil du poste à pourvoir.Les épreuves d'admission se feront devant le jury sur un sujet d'ordre général et s'il le faut, un entretien facultatif en langue tahitienne portant sur un sujet d'ordre général est possible.Les épreuves se dérouleront à partir du mercredi 7 août 2019, dans des centres d'examen situés à Papeete, Uturoa, Mataura et Taiohae.