560 cas Covid confirmés mercredi en Polynésie

Tahiti, le 2 septembre 2020 - La Direction de la santé confirme mercredi un total de 560 cas de Covid-19 depuis le 2 août dernier en Polynésie française.



Le nombre de malades infectés par le Covid-19 augmente de 26 nouveaux cas en l'espace de 24 heures, en Polynésie française mercredi matin, selon un bilan officiel transmis par la Direction de la santé. Le nombre de cas Covid identifiés depuis le 2 août dernier est dorénavant de 560 dans la collectivité. Les autorités sanitaires considèrent cependant que 274 malades sont guéris parce que diagnostiqués depuis plus de 10 jours. La moyenne d’âge de l’ensemble des cas est de 36 ans.



Parmi les cas confirmés durant ces 10 derniers jours 246 personnes sont tous isolés à domicile, et 29 en centre d’hébergement dédié. Onze personnes sont actuellement hospitalisées au Centre hospitalier du Taaone pour des signes de Covid-19, dont quatre en service de réanimation. La moyenne d’âge des personnes hospitalisées est de 52 ans. Pour l'instant, on ne déplore toujours pas de décès lié à cette maladie.



Les malades Covid+ sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti, ainsi qu’à Bora-Bora et Raiatea.