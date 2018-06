56 jeunes de Papeete formés à l'animation

PAPEETE, le 12 juin 2018. Une cinquantaine de jeunes de Papeete seront formées cette année pour encadrer des activités d'animation.



Dans le cadre des actions de proximité menées en faveur des associations et des jeunes de quartier, la Ville de Papeete, via la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, met en place la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Bafa) en faveur d'une cinquantaine de personnes durant l’année 2018.



Cette action, en faveur des jeunes âgés de plus de 17 ans, vise principalement à les rendre acteurs de la vie locale et capables surtout d’encadrer des activités d’animation. Elle vise également à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes à la recherche d’un emploi, car cette formation permet de trouver un travail soit dans le domaine des loisirs vacances, de l’animation soit dans le domaine de la petite enfance (garderie, etc.).



La première session de la formation Bafa s'est déroulée début juin dans trois maisons de quartier par des organismes de formation habilités à les dispenser (A Pinai, à Tipaerui, A Te Aroha, à La Mission, et à Blue Lagoon, à Taunoa).

La deuxième session sera une formation pratique à valider pendant 14 jours en centres de vacances, et la dernière session sera mise en place avant décembre. Cette action d’un montant total de 1,64 million Fcfp est prise en charge par la Ville de Papeete, le Contrat de Ville et les bourses de la CPS et des affaires sociales.