534 cas Covid confirmés en Polynésie

La Direction de la santé fait état mardi d'un total de 534 personnes infectées par le coronavirus depuis le 2 août, soit 26 de plus que la veille. Dans le point détaillé diffusé lundi, sur les 511 malades alors identifiés, dix personnes étaient maintenues sous surveillance au centre hospitalier du Taaone, pour des signes de Covid-19. Parmi eux, quatre étaient en service de réanimation. Pour l'instant, on ne compte toujours aucun décès lié au Covid-19 en Polynésie.Les prochains carrés Covid de la Direction de la santé sont attendus mercredi et vendredi à la mi-journée.