50 casques offerts à des enfants à Papeete

Vetea a attendu deux heures avant de choisir un casque correspondant à la taille de son fils de 5 ans. Et tel qu’il le souligne, très heureux, ce don n’est pas négligeable pour les familles les plus précaires : “ Ma femme et moi sommes très contents et surtout rassurés de savoir que notre fils sera en sécurité sur la route. Comme nous n’avions pas les moyens d’acheter un casque, notre fils en portait un destiné aux adultes. Désormais, nous sommes plus sereins !!”