50 ans du Criobe, pionnier de la recherche sur les récifs coralliens

Aujourd’hui quel est le rôle du Criobe ?

“Au début, il fallait décrire, comprendre, expliquer et maintenant on cherche à prévoir et apporter des solutions basées sur la nature. On parle de plus en plus de biomimétisme, comment fonctionne la nature et comment s’en inspirer pour proposer des solutions de restauration des récifs. Nous avons des pépinières à corail, nos “coral gardeners”, mais planter un par un des bouts de corail ça demande une énergie folle. C’est pourquoi on essaye de voir comment on peut travailler sur des matériaux pour permettre le recrutement des larves pour que ça colonise plus vite des surfaces plus grandes.”



Pourquoi on décide de s’intéresser aux écosystèmes coralliens ?

“Parce que très peu de surface de récif abrite une très grande biodiversité. Ce sont des écosystèmes très riches, on les compare souvent à celui de la forêt amazonienne qui est extraordinaire en termes de diversité. Le professeur Salvat avait bien compris que c’était important de s’installer et d’être présent pour pouvoir suivre ces écosystèmes au long cours et pas seulement venir chercher des coquillages et rentrer dans un laboratoire en métropole. Monter des missions c’était très compliqué à l’époque. A Moorea, on a un modèle îlien avec un périmètre plus contraint que l’on maîtrise, avec toutes les composantes, sur les modélisations et les projections. C’est donc plus pratique.”



Quelle est la place de ces écosystèmes dans la recherche ?

“Dans les grands programmes investissements d’avenir de l’État, le Criobe a proposé un projet de laboratoire d’excellence (Labex) reconnu en 2012 qui réunit toute la communauté française, qui a été renouvelé jusqu’en 2025. C’est ça qui est intéressant, d’avoir de la continuité sur du long terme. Il y a neuf institutions dans ce Labex et nous avons énormément de collaboration avec les États-Unis ou l’Australie.”



Quels sont les principaux enjeux du Criobe dans les années qui viennent ?

“Notre programme “les récifs coralliens de demain” a vocation justement à trouver des modalités de gestion apporter des solutions sur la restauration, l’innovation, sur une meilleure compréhension de certaines exploitations de la ressource naturelle, ou des mécanismes chimiques sur les productions aquacoles ou dans la bactériologie. On cherche d’ailleurs à créer un bureau d’accueil consacré à l’innovation à l’attention des jeunes qui ont des idées, un peu comme un incubateur. Il s’agit de faire des levers de verrous, de les aider à prouver que leur idée marche ou de chercher des financements pour monter son entreprise. Ce qui limite la prise de risque. C’est en réflexion.”



Le Criobe va donc s’agrandir encore ?

“Oui, on va avoir des hébergements complètement neufs et de meilleure qualité, ce qui doit permettre d’attirer la communauté scientifique internationale. On va en profiter pour créer un laboratoire consacré à l’ADN environnemental, une technique de pointe qui permet de faire du “métabarcoding” (outil génétique qui permet de faire du profilage microbien, Ndlr). Il suffira de récolter des échantillons d’eau pour recenser les espèces ou les bactéries présentes dans les milieux aquatiques. Ce qui va nous ouvrir de nouvelles perspectives en termes de surveillance et de gestion des écosystèmes.”