50 Solutions pour un fenua durable, 2e édition

Tahiti, le 21 mars 2022 – La deuxième édition du magazine 50 Solutions pour un fenua durable est disponible pour balayer dans un seul numéro les innovations émergentes pour "encourager tout un chacun à ne pas rester un consommateur passif mais à devenir, par ses choix, un "consom'acteur" engagé et responsable".



La Fédération des associations de protection de l'environnement (Fape) présente depuis cette semaine la deuxième édition du magazine annuel 50 Solutions pour un fenua durable, qui fait suite à la première édition sortie en janvier 2021. Dans un communiqué diffusé vendredi, le Fape indique que ce magazine propose, comme son nom l'indique, 50 nouvelles solutions mises en œuvre par des associations, des particuliers, des entreprises et des institutions dont les initiatives répondent aux 17 objectifs de développement durable des Nations-Unis (ODD). Des initiatives qui entendent également tenir compte d'un développement "véritablement soutenable" du fenua, de critères sociaux, économiques et culturels, sans oublier le soutient de la liberté d'expression qui est essentielle pour les défenseurs des causes.



Neuf rubriques déclinent ces "solutions" : biodiversité et environnement, solidarité, éducation et culture, transport, tech, alimentation et agriculture, "4R" (réduire, réparer, recycler et réutiliser), entreprises durables et solidaires, habitat et énergie. Ces neuf rubriques démontrent "des alternatives concrètes" qui ne demandent qu'à être valorisées, amplifiées, renforcées, multipliées et développées. "Ce magazine veut être témoin, chaque année, des nouvelles solutions à venir et inspirer l'émergence de nombreuses autres. Les faire connaitre et les valoriser permet d'encourager tout un chacun à ne pas rester un consommateur passif mais à devenir, par ses choix, un "consom'acteur" engagé et responsable", indique le communiqué.



"Des portraits engagés"



Dans ce magazine, on trouvera dans le même état d'esprit des "portraits engagés", cinq personnalités présentes dans notre fenua, chacune dans son domaine, témoigneront de leur intérêt pour défendre ces causes : Moea Pereyre, présidente de Nana sac plastique et militante écologiste ; Cyril Rebouillat, président de l'association d'entreprises Club Eper ; Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021 et 3e dauphine de Miss France 2022; Jerry Biret, juriste de formation, producteur et présentateur du JT vert ; Bixente Lizaru, footballeur international, amoureux du fenua et de l'océan.



Ce nouveau magazine est un aperçu du réseau polynésien en formation des "acteurs du changement" et aussi des possibilités de collaboration. Les dernières pages composant ce magasine proposent un annuaire comportant 300 adresses, que l'on retrouve également sur la plateforme en ligne

​Pratique :

40 43 83 84 ou par mail C'est grâce au soutien des partenaires institutionnels ou privés que cette publication a été rendue possible. Ce magazine est disponible a 1000 Fcfp dans une dizaine de points relais. Magazines qui seront également disponible à la Fape située dans l'immeuble Essor à Papeete. Pour toutes autres informations complémentaires, contacter la Fape au40 43 83 84 ou par mail [email protected] et [email protected]

