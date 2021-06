5 millions de Fcfp pour dix projets de rahui

Tahiti, le 7 juin 2021 - A l'occasion de la Journée mondiale de l'océan du 8 juin, la Fape – Te Ora Naho, Pew Bertarelli et Nana Sac Plastique ont lancé un appel à projets pour soutenir la protection des ressources marines du fenua. Ainsi, dix propositions autour des rahui ont été retenus et recevront une aide de 500 000 Fcfp chacune pour le développement ou la réalisation de leur projet.



Demain, c'est la Journée mondiale de l’océan. A cette occasion, l'ONG Pew Bertarelli, le collectif citoyen Nana Sac Plastique et la Fape (Fédération des Associations de Protection de l'Environnement) ont lancé la 4e édition de leur appel à projets rahui. Les candidatures étaient ouvertes jusqu'au 3 mai dernier pour toutes les associations, établissements scolaires, entreprises et particuliers de Polynésie française. Les dix lauréats sont désormais connus et présenteront au public leurs actions pour protéger leur lagon et les ressources marines à 17h30 demain dans les locaux de la brasserie Hoa.



500 000 Fcfp par projet



Alors qu'une trentaine de propositions ont été reçues, seuls dix projets ont été retenus et vont se voir attribuer un apport financier de 500 000 Fcfp chacun, soit une enveloppe totale de 5 millions de Fcfp. Passage à l’action des acteurs de terrain, création de rahui dans le lagon après une sensibilisation, suivi scientifique d’aires marines ou encore formation de jeunes à la gestion du milieu marin, les idées sont variées.



Parmi les projets choisis, deux sont déjà bien avancés aux Australes. Les associations Heiva Nui no Tubuai et Pararu ia Raivavae souhaitent accompagner leur mairie respective pour finaliser les deux projets de rahui en cours et leur classement en Zone de pêche réglementée (ZPR). C'est la même chose à Huahine, où l’association Paruru Te Mana Natura no Tefarerii souhaite mettre en place une ZPR sur la base du rahui créé il y a quelques années à Haapu. Toujours à Huahine, l'association A Ti’a Matairea projette de consulter la population pour la création de plusieurs rahui autour de l’île.



A Teahupoo, des habitants du fenua aihere, avec le soutien de leur mairie, souhaitent étendre le rahui existant jusque dans la vallée de la Vaiarava. Pour Teva I uta, Jo Richardson, l’artiste en calligraphie et créateur de Lionheart Design, va réaliser une fresque murale pour valoriser l'aire marine éducative (AME) de l'école Mairipehe de Mataiea. Aussi, un clip vidéo sur le rahui et l’AME donnera la parole aux élèves. Du coté de Punaauia, l’association Pae Pae no Te Ora va élaborer deux livrets pédagogiques sur la préservation du lagon et la découverte du sentier sous-marin à PK 18.