5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les championnats du monde



1. Le plus grand évènement en Polynésie depuis 1995 Avec plus de 2000 athlètes attendus, venus d’une trentaine de délégations, la 18ème édition des championnats du monde de va’a vitesse est la plus grande manifestation sportive internationale organisée à Tahiti depuis les Jeux du Pacifique de 1995. Une participation importante qui compte plus de 1500 étrangers, une aubaine pour le tourisme local.





2. La participation compte une majorité de… rameuses Et oui ! Dans un sport que l’on penserait dominé par les hommes, les championnats 2018 nous font la surprise d’afficher 1028 femmes inscrites contre 1019 hommes. Une petite avance certes, mais qui offre une belle image de la place de la femme dans le va’a au niveau international.





3. Les catégories para va’a représentent 17 titres mondiaux Le para va’a représente 1 quart des catégories représentées. Tahiti sera cette année représentée dans chaque catégorie, parfois même par plusieurs athlètes. La tendance de la participation en para suit la tendance générale à savoir un affrontement massif entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande.





4. 100% des finales en live TV et WEB Le partenaire média TNTV diffusera jusqu’à 5 heures de live web et TV par jour ! Parmi cette programmation l’intégralité des finales ! Autre élément important les lives seront commentés en 4 langues grâce à un partenariat avec Maori TV : français, anglais, tahitien et maori. Des highlights de la compétition en espagnol seront quant à eux disponibles en fin de journée.





5. Les publics « exclus » auront aussi leur moment de gloire Comme en 2017, une course baptisée « Va’a no te Ora » mettra en lumière les personnes atteintes de déficience mentale, public qui ne peut courir pour un titre mondial. La grande nouveauté de 2018 est sans aucun doute les finales du Va ‘a Mata’eina’a Contest ! Cette course crée par le COL se déroulera le 23 juin et réunira les quartiers de Tahiti et Moorea ! Leurs finales se dérouleront le 19 juillet, premier jour des championnats en live TV et web !







Les Trophées du Sport 2018 | 18th IVF Va'a

