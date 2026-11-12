

5 ans ferme pour la “tête” de réseau

Tahiti, le 12 novembre 2026 - Cinq individus ont été jugés jeudi en comparution immédiate pour répondre de leur implication dans une affaire de trafic d’ice qui avait été mise au jour à la suite de la saisie d’un colis contenant 120 grammes de méthamphétamine. Les prévenus ont écopé de peines comprises entre un et cinq ans de prison ferme.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, cinq individus poursuivis pour trafic de stupéfiants et pour “participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit”.



L’affaire avait débuté le 24 octobre lorsque les douaniers avaient interpellé trois jeunes hommes qui venaient récupérer un colis contenant 120 grammes d’ice dans le cadre d’une livraison surveillée. Les investigations avaient permis d’établir que l’un servait de chauffeur, le deuxième de prête-nom pour sa boîte postale et le troisième, plus impliqué, s’était associé à un trafiquant pour cette commande. Lors de la perquisition organisée chez ce dernier, les enquêteurs avaient trouvé 4,8 millions en numéraire ainsi que 25 grammes d’ice et neuf grammes de cocaïne.



Dealer et consommateur



Tout comme il l’avait fait lors de sa garde à vue, le trafiquant a reconnu à la barre du tribunal jeudi qu’il avait commandé de l’ice à plusieurs reprises. L’homme, technicien spécialisé en verrerie avec un salaire de 200 000 francs par mois, a indiqué qu’il contactait ses fournisseurs via l’application Signal. Il a également reconnu qu’il consommait de l’ice comme ses coprévenus. Les autres prévenus ont également reconnu les faits en tentant cependant pour certains de les minimiser.



Lors de ses réquisitions, la procureure de la République a évoqué un dossier constitué de “faits objectivement établis” par les écoutes, les éléments de l’enquête et les auditions des mis en cause. Contre la “tête de l’organisation” – le prévenu chez lequel on avait retrouvé de l’argent et des stupéfiants –, elle a requis cinq ans de prison assortis du maintien en détention. Quatre ans de prison ferme ont été requis contre l’individu qui s’était associé avec lui pour la commande des 120 grammes d’ice et contre l’un des revendeurs de ce trafic. Enfin, la représentante du ministère public a requis trois ans de prison dont deux avec sursis probatoire pendant deux ans à l’encontre de la “chair à canon” de cette affaire : le prévenu qui avait servi de chauffeur et son acolyte qui avait servi de prête-nom.

Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné la “tête du réseau” à 5 ans de prison ferme et son “associé” à 4 ans dont un avec sursis. Quant aux trois autres prévenus, ils écopent de peines comprises entre 1 et 4 ans de prison ferme.



Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 12 Novembre 2026 à 19:00 | Lu 702 fois



