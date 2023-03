- 5 Fcfp supplémentaires sur les hydrocarbures au 1er avril

Tahiti, le 29 mars 2023 – Le prix des hydrocarbures va de nouveau baisser au 1er avril. Après une baisse de 10 Fcfp pour l'essence et de 5 Fcfp pour le gazole au 1er mars dernier, ils vont chacun baisser de 5 Fcfp supplémentaires à compter de ce samedi.



Le conseil des ministres, ce mercredi, a décidé de baisser, à compter du 1er avril 2023, de 5 Fcfp le prix du litre de l’essence sans plomb et du gazole à la pompe. Les prix des hydrocarbures destinés au grand public s’établissent donc de la manière suivante :

- Essence sans plomb public : 166 Fcfp le litre ;

- Gazole public : 173 Fcfp le litre.



Le conseil des ministres indique que cette baisse s'inscrit dans le contexte baissier du baril de brut et du cours du dollar sur les marchés mondiaux et qu'elle correspond à un engagement du Pays, qui continuera de suivre avec la plus grande attention l’évolution de la situation des marchés de l’énergie au cours des prochains mois.



Rappelons que le 1er mars dernier, une première baisse du prix des hydrocarbures avaient été appliquée : -10 Fcfp pour l'essence et -5 Fcfp pour le gazole.