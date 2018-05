5 - Eva Bourgeois

Pourquoi te présentes-tu? J'ai toujours aimé relever des défis. Dès que j'ai fini mes études je me suis dit que j'avais tout le temps pour Miss Tahiti. C'est vraiment une opportunité de se mettre à l'épreuve, de repousser ses limites pour voir ce que l'on vaut. J'ai même quitté mon emploi pour me consacrer à 100% à l'élection.



Quelles sont tes passions? Ma passion c'est l'art. De base je n'étais pas commerciale mais plutôt artiste, je dessine depuis mon plus jeune âge, je fais aussi de la peinture... C'est le domaine où je peux m'exprimer librement. Je vais bientôt exposer mon premier tableau.



Que fais-tu dans la vie? J'ai fait un master en marketing en école de commerce en France. Mais plutôt que de travailler en France, j'ai préféré revenir ici pour pouvoir utiliser mon potentiel pour mon fenua.