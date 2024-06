4x4 contre camion à Papara

Tahiti, le 17 juin 2024 – Ce lundi, vers 14h30, un 4x4 se serait déporté au PK 33, envoyant un camion contre un poteau électrique et occasionnant un important embouteillage. Par miracle, le pronostic vital des trois personnes impliquées ne serait pas engagé.



L’information a fait le tour des réseaux sociaux, ce lundi après-midi, en raison d’un important embouteillage à l’heure de pointe. Selon nos informations, au PK 33, à Papara, vers 14h30, un 4x4 avec deux personnes à son bord se serait déporté sur la voie opposée, surprenant un camion circulant dans le sens Taravao-Papeete. Le poids-lourd a fini sa course dans le caniveau, contre un poteau électrique, occasionnant une coupure de courant.



Blessée, la personne au volant du 4x4 a été évacuée au centre hospitalier de Taaone. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Un miracle à en juger par l’état de son véhicule. En raison de la présence de câbles sectionnés, les pompiers de Papara ont dû attendre l’intervention d’EDT pour porter secours au conducteur du camion. Les pompiers de Paea et Teva i Uta étaient également mobilisés sur place. Deux heures plus tard, la circulation restait compliquée dans le secteur selon les témoignages des internautes. L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Papara.