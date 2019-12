48 plants de paka saisis à Nukutepipi

Tahiti, le 17 décembre 2019 - Une perquisition a eu lieu le 5 décembre sur l’atoll appartenant au milliardaire Guy Laliberté, mis en examen le 13 novembre pour avoir planté du paka sur son île. Le magistrat instructeur et les enquêteurs ont procédé à la saisie de 48 plants qui ont été ramenés à Tahiti et détruits.



L’atoll de Nukutepipi, propriété du milliardaire canadien fondateur du Cirque du soleil, Guy Laliberté, a été perquisitionné le 5 décembre. Cette perquisition a été réalisée dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de Guy Laliberté le 13 novembre. Le juge d’instruction en charge de l’affaire, Laurent Mayer, s’est donc rendu à Nukutepipi le 5 décembre avec des enquêteurs. 48 plants de paka ont été saisis sur place. Ils ont ensuite été ramenés à Tahiti et détruits.