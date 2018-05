48% des Français ont une bonne opinion de Macron, 52% une mauvaise (sondage)

Paris, France | AFP | vendredi 04/05/2018 - Près d’un Français sur deux (48%) a une "bonne opinion" du président Emmanuel Macron, jugé dynamique" et "compétent", mais 59% ne souhaitent pas qu'il se représente en 2022, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro, franceinfo et Dentsu consulting.



52% des Français ont une "mauvaise opinion" de lui. A titre de comparaison, pour son prédécesseur François Hollande, un an après son élection, 77% des Français ne souhaitaient pas qu'il se représente en 2017.



M. Macron est perçu par les trois-quarts (72%) des Français comme un "président des riches", menant bien plus une "politique de droite" que "de gauche" (43% contre 7%). Pour 50% des sondés, sa politique est "autant de droite que de gauche".



Il est jugé "dynamique" par 78% des Français, "il sait où il va" (59%), il incarne le renouveau (55%), il est compétent (55%) et sympathique (51%)



A l'inverse, il n'est "pas humble" (76%) et il n'est "pas proche des gens" (68%).



Le sondage montre un clivage entre "France d'en haut" et "France d'en bas". Ceux qui ont une bonne opinion de lui sont les cadres (70%), les diplômés de niveau supérieur au bac (62%), les Français aux revenus les plus élevés (60%), les plus de 65 ans (55%), les urbains (52%).



Au contraire, ceux qui ont une mauvaise opinion de lui sont les ouvriers (61%), les Français aux plus bas revenus (60%), les Français des agglomérations de moins de 20.000 habitants (57%), les diplômés de niveau inférieur au bac (57%) et les 18-34 ans (56%).



Par ailleurs, les données collectées par Dentsu consulting montrent que le chef de l'Etat est un sujet majeur sur les réseaux sociaux (50,4 millions de messages émis, dont 20,6 à l'étranger).



Il est également le président le plus actif sur Twitter, avec 2.694 tweets, soit 50 de plus que le président américain Donald Trump.



Sondage Odoxa réalisé les 2 et 3 mai par internet auprès d'un échantillon représentatif de 1.018 Français de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.



