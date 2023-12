400 repas de Noël servis aux sans-abri

Tahiti, le 21 décembre 2023 - La présidence organisait son traditionnel dîner de Noël en faveur des sans-abri, ce jeudi soir jusqu'à 21 heures. Quatre cents repas ont ainsi été servis par le président, sa ministre des Solidarités Chantal Galenon et plusieurs membres de la majorité pour ces personnes sans abri, dont 250 vivent dans la rue.



Comme chaque année, la présidence accueille les sans-abri pour partager avec eux un moment de partage et de générosité autour d'un repas de Noël. Ils étaient 400, ce jeudi soir, à avoir été invités sous le chapiteau de la présidence. Quatre cents, dont 250 vivent dans la rue, et qui ont été sondés cette année par la Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité (DSFE), en collaboration avec les associations Emauta et Te Torea.



Au menu de cette soirée, du poisson cru chinois, blanquette de poisson aux herbes, chipolatas, merguez, poulet et veau, avec en accompagnement du riz blanc et du gratin dauphinois. En dessert, petites bûchettes de Noël individuelles, avec du jus et de l'eau. De quoi redonner le sourire et briser, le temps d'une soirée, l'isolement de ces invités un peu particuliers.



Une maraude en fin d'après-midi



Pour l'occasion, le président Brotherson, sa ministre des Solidarités et du Logement Chantal Galenon et plusieurs autres membres du gouvernement ou de l'assemblée ont fait le service pour leurs 400 invités. Ils ont été aidés par une douzaine de jeunes volontaires stagiaires du régiment du service militaire adapté (RSMA) et de jeunes adultes du Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA).



Avant le dîner, en fin d'après-midi, Moetai Brotherson a fait une maraude. Autrement dit, il a sillonné des quartiers en bus à la rencontre de sans-abri en partant de la présidence vers le quartier Bopp-Dupont, le rond-point de Vaitupa, la zone industrielle jusqu'au rond-point de McDo Arue. Offrir l'inclusion sociale, un peu de bonheur et de réconfort en cette période de fêtes peut encourager le grand public à davantage de solidarité et contribuer à une prise de conscience collective pour lutter contre ces situations.