4-Emehe Dezerville

Pourquoi te présentes-tu? J'ai toujours été admiratrice, voire fan, des précédentes éditions de Miss Tahiti organisées par le comité. Donc aujourd'hui je me sens prête pour me présenter et vivre cette aventure.



Quelles sont tes passions? Je suis passionnée de Ori Tahiti, je pratique depuis petite et c'est vraiment ma vie.



Que fais-tu dans la vie? Je suis patentée en enseignement des arts traditionnels, donc j'enseigne la danse traditionnelle polynésienne.