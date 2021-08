38 nouveaux décès liés au Covid depuis vendredi

Tahiti, le 30 août 2021 - Le bulletin épidémiologique publié lundi à la mi-journée fait état de 38 nouveaux décès liés au Covid dans les 72 dernières heures, dans les établissements de santé de Polynésie française. Entre vendredi et dimanche, 27 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en filière Covid, portant le total des malades actuellement placés en filière Covid à 367, ce lundi, dont 59 en service de réanimation. Quatre nouvelles entrées en service de réanimation sont constatée en 72 heures, toutes à l'hôpital de Taaone. Sur le front de la vaccination, 6 362 personnes ont reçu une dose du traitement entre vendredi et dimanche. La collectivité compte dorénavant 106 147 Polynésiens avec un schéma vaccinal complet et 137 989 personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.