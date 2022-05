38 établissements labellisés École en santé

Tahiti, le 3 mai 2022 – Un label sera décernés aux 38 établissements scolaires inscrits cette année dans le dispositif "Santé à l’école". L’initiative pédagogique de prévention s’articule autour de dix thématiques sanitaires et sociales intégrées au programme éducatif.



Une approche globale donnant aux élèves la possibilité d’acquérir des compétences en matière de santé tout en développant les compétences scolaires attendues à leur niveau de classe. Un enseignement scolaire leur permette de faire les bons choix pour leur santé et celle de leur famille. Tel sont les objectifs du projet École en santé initié en 2017, par la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) en collaboration avec la Direction de la santé (DSP). Après une phase expérimentale de deux ans à Moorea, ce projet pédagogique se décline aujourd’hui en deux dispositifs donnant lieu à un label : École en santé et CJA en santé. Cette année, 5626 enfants de 3 à 17 ans dans 38 établissements scolaires polynésiens participent à cette action. L’initiative a été présentée mercredi en conseil des ministres.



"Bien dans sa tête et dans son corps"



"On sait que le principal levier de la réussite scolaire, c’est d’être bien dans sa tête mais aussi dans son corps", a plaidé mercredi Thierry Delmas, le directeur de cabinet de la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel. "Ce projet offre aux jeunes une approche globale pour qu’ils puissent avoir des comportements qui soient favorables à l’apprentissage". Le label est mis en place pour distinguer les établissements scolaires volontairement engagés dans cette action. Pour l’obtenir, ils s’engagent avec l’aide d’un comité de santé de l’école représentant les élèves, les enseignants, les parents, mais aussi les élus locaux et associations locales partenaires, à mettre en œuvre un plan d’actions de santé comportant dix thématiques : alimentation, activité physique, hygiène corporelle, rythme de vie, école sans tabac (pour les écoles) ou vie sans dépendance (pour les CJA), tri des déchets, lutte antivectorielle, bien vivre ensemble, accès aux soins pour tous les élèves et patrimoine culturel.

Depuis 2017, 18 écoles et trois CJA ont déjà obtenu le label École en santé au fenua.