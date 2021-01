37 nouveaux cas et aucun décès lié au Covid ce jeudi

La plateforme Covid du Pays a également publié mardi son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Elle note ainsi que le taux d'incidence global de la Polynésie française est diminution par rapport à la semaine précédente, passant de 110/100 000 pour la semaine du 11 au 17 janvier, à 74/100 000 pour la semaine suivante.



Entre le 18 et le 24 janvier, 1 342 personnes au total ont été testées sur le territoire, soit un taux de dépistage de 479 tests pour 100 000 habitants. Le nombre des prélèvements décroît pour la semaine S03, et le taux de positivité diminue légèrement, à 15%.



Si la décrue de l'épidémie se confirme une nouvelle fois, la plateforme Covid du Pays indique néanmoins qu'aux Îles Sous-le-Vent, "le virus circule toujours de façon active, en particulier à Raiatea et Bora Bora avec cependant une diminution du nombre de nouveaux cas."



Dans les autres archipels du fenua Aux Australes, le cluster de Tubuaï semble maîtrisé (pas de nouveaux cas depuis 2 semaines). Aux Marquises, seul des cas isolés importés ont été enregistrés. Aux Tuamotu, des clusters sont en cours d’investigation à Fakarava et Rangiroa.