360 sauvetages, 5 décès et 6 disparus en mer en 2021

Tahiti, le 10 février 2022 – Le haut-commissaire et le contre-amiral ont présenté jeudi le bilan de l'action de l'État en mer pour l'année 2021, marquée par 360 opérations qui ont permis le sauvetage de 208 personnes. Cinq décès et six disparitions sont à déplorer.



Le haut-commissaire Dominique Sorain et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey ont présenté jeudi le bilan de l'action de l'État en mer pour l'année 2021. L'État assurant la mission de surveillance de la zone économique exclusive de la Polynésie française et de Clipperton sur une surface totale de 5,5 millions de km2. Surface qu'il faut même élever à 12,5 millions de km2, si l'on considère la zone totale de compétence du JRCC Tahiti pour coordonner les opérations d'assistance, de recherche et de sauvetage maritime.



Ce que les autorités appellent “l'action de l'État en mer” couvre un total 45 missions différentes, dont les principales consistent à assurer la souveraineté dans les espaces maritimes français, sauver les personnes et assurer les navires en difficultés, protéger l'environnement marin et les ressources marines et enfin lutter contre les trafics illicites.



360 opérations de sauvetage



Pour ce qui est des principaux chiffres du bilan 2021, on dénombre 360 opérations de sauvetage et d'assistance coordonnées par le JRCC Tahiti, qui ont permis le sauvetage de 208 personnes. Hélas, cinq décès et six disparus sont à déplorer lors de l'année écoulée. Parmi ces opérations, on retiendra le sauvetage de l'équipage du bonitier “Lady Lana” qui avait fait naufrage aux environs de la passe de Rautonui à Raiatea avec sept personnes secourues de nuit, parmi lesquels le maire de Tumara'a et président du SPC Cyril Tetuanui. L'année a également été marquée par le sauvetage d’un membre d’équipage du navire de ravitaillement “Silver Supporter”, tombé à la mer en transit aux environs de l’île de Tubuai et secouru après 10 heures de recherche, le remorquage du Saint-Xavier Marie-Stella IV suite à une avarie entre Rangiroa et Papeete avec 18 personnes à son bord. Et enfin, on se souviendra du sauvetage de l’équipage du palangrier “Ping Tai Rong 49” échoué sur l’atoll d’Anuanurunga avec 15 membres d’équipage évacués en pleine nuit.

​2021 en chiffres 360 opérations de sauvetage et d'assistance

208 personnes secourues

5 décès

6 disparus

1 remorquage de la goélette Saint-Xavier Marie-Stella IV



2 290 navires de commerce en transit suivis

569 navires de plaisance suivis

9 suivis de voiliers suspectés de trafic de stupéfiants



3 signalements de pollution

1 intervention majeure suite à l'échouement du Ping Tai Rong 49

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 10 Février 2022 à 14:37