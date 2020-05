36 000 skippers lancés sur la Transpac

Départ de la Transpac Tahiti 2020 En route pour la Polynésie française en compagnie des jeunes du Yacht Club de Tahiti avec Virtual Regatta et Air Tahiti Nui, bon vent à toutes et à tous.

Publiée par Loick PEYRON sur Jeudi 28 mai 2020

Si la course se dispute derrière un écran, les joueurs seront bien confrontés aux conditions météo réelles. Les participants devront ainsi donner un cap à leurs bateaux, choisir leurs voiles et aussi souvent que possible se connecter pour s'assurer que l'option prise est bien la bonne, ou s'il vaut mieux changer de stratégie et virer de bord.Parmi les 36 200 joueurs inscrits on retrouve une équipe de quatre jeunes marins de la Fédération tahitienne de voile -Elohim, Ariane, Louison et César. Ces derniers peuvent compter sur les conseils d'un coach de luxe. Loïck Peyron, une référence de la course au large. "Il est important que nous œuvrions pour inspirer la prochaine génération de navigateurs, en particulier ceux d’une culture si étroitement liée à la mer comme Tahiti", a indiqué le double vainqueur de la Transat Jacques-Vabre.Billy Besson, le voileux de Arue et quadruple champion du monde en Nacra 17 est également inscrit sur cette régate virtuelle. Une classe du Centre des métiers de la mer s'est aussi engagée sur la course.Tous les joueurs auront dans un coin de leurs têtes l'objectif de battre le record de la traversée (réel) qui est de 11 jours 10 heures et 13 minutes.