34 groupes inscrits au Heiva i Tahiti 2019

PAPEETE, le 6 février 2019 - Ils seront 14 groupes en danse et 20 en chant, ces formations s'affronteront du 4 au 20 juillet 2019 à To'atā. En ce qui concerne les écoles de danse, 38 évolueront sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, en juin.



"Ces chiffres sont sous réserve de modifications, certains groupes se désistant parfois entre l’inscription et le Heiva" , précise le communiqué de presse de la Maison de la Culture.



Pour l'heure, 34 groupes se sont inscrits pour le Heiva i Tahiti qui se tiendra du 4 au 20 juillet à To'atā. 14 groupes de danse, dont sept en Hura ava tau (Heihere, Hura mai, Tamari’i Mahina, Te pare o Tahiti aea, Tere’ori, Toahiva, O Punaauia) et autant en Hura tau (Heikura nui, Hitireva, O Tahiti e, Pupu Tuhaa pae, Temaeva, Teva i tai, Tamari’i Mataiea).



En chant, vous pourrez apprécier le travail de 20 groupes qui seront répartis dans les trois catégories prévues pour ce concours. En tārava tahiti, 11 groupes y sont inscrits (Te pare o Tahiti aea, Te noha nö Rotui, Tamarii pereaitu, Tamarii pane ora, Tamarii Teahupoo, O Punaauia, Tamari’i Mataiea, Tamari’i Papeari, Haururu Papenoo, Reo Papara, Tamari’i Outua’ia’i). Pour la catégorie tārava raromata'i, six formations s'affronteront (Teva i tai, Tamari’i Mahina, Natiara, Tamari’i Vaiatu, Vaihoataua, O Faa’a), et en tārava tuha'a pae, trois groupes présenteront leur talent (Pupu Tuha’a pae, Tamarii Tuha’a pae nö Mahina, Tamanui apatoa nö Papara).



En ce qui concerne les écoles de danse, 38 formations évolueront sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture, du 5 au 16 juin.



Comme l'an dernier, Tahiti Infos vous fera vivre ces grands moments.