301 personnes secourues en mer en 2018

PAPEETE, le 22 août 2019 - Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, a présenté jeudi les chiffres de l'action de l'Etat en mer pour l'année 2018. Ainsi 301 personnes ont été secourues et 455 opérations de sauvetages ont été coordonnées par le JRCC Tahiti.



Ce jeudi s'est tenu la journée de rentrée et de formation dédiée à l'action de l'Etat en mer. Des représentants des Forces armées en Polynésie française, de la Gendarmerie nationale, des Affaires maritimes, des Douanes, de la Protection civile, de la Police aux frontières ainsi que les services du Ministère de la Justice ont participé à cette journée. Le but étant "de favoriser les liens entre les acteurs et d’améliorer la coordination des services afin de rendre plus efficace leur action commune."



Cette journée était également l'occasion pour le Haut-commissariat de présenter les chiffres de l'action de l'Etat en mer en 2018. Ainsi 301 personnes ont été secourues en mer au fenua l'année dernière par le JRCC Tahiti, contre 221 en 2017. En sachant que la zone de recherche et de sauvetage aéromaritime couvert par le JRCC Tahiti couvre 12,5 millions de kilomètres carrés et s'étend des Kiribati à Pitcairn.



Dominique Sorain, haut-commissaire de la République, a par ailleurs rappelé les quatre enjeux prioritaires de l’action de l’État en mer qui intervient sur une zone immense de 5 millions de kilomètres carrés, soit plus de la moitié de l’espace maritime français :

- la protection des ressources et de l’environnement en mer à travers la surveillance des

pêches ;



- le sauvetage des vies humaines, la surveillance de la navigation, l’assistance aux

navires en difficulté et la lutte contre les pollutions maritimes ;



- la lutte contre les activités illicites en mer, plus particulièrement le narcotrafic ;



- la coopération et le soutien que l’État apporte au Pays dans le domaine maritime dans

le respect des compétences de chacun.