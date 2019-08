301 clés remises pour 664 demandes de logements étudiants

Ils étaient plusieurs dizaines d'étudiants réunis ce mercredi au centre d'hébergement pour étudiant (CHE) de Outumaoro pour récupérer la clé de leur logement auprès des agents de l'Office polynésien pour l'habitat (OPH) gestionnaires désormais du CHE de Outumaoro et de la résidence Paraita à Papeete.Au total 301 places sont disponibles pour cette l'année scolaire 2019/2020. 228 places à Outumaoro et 73 à Paraita. Les étudiants souhaitant bénéficier de l'un de ses logements avaient jusqu'au 7 juin dernier pour déposer leur demande. "Et à l'OPH nous avons enregistré cette année 664 demandes", précsie Christiane Boosie-Teniaro directrice de l'habitat groupé et de la proximité à l'OPH. Les places étant limitées un classement des demandes a été établi selon un système de points.Ainsi Les étudiants boursiers originaires des archipels éloignés, ou habitant à plus de 30 km et 70 km de leur établissement scolaire obtiennent davantage de points. En cas d’égalité, un second classement est établi en fonction du quotient familial qui est calculé sur la base des revenus du foyer, ainsi qu’en tenant compte des caractéristiques sociales de la famille (nombre d’enfants à charge des parents, famille monoparentale, frère ou sœur étudiant, l’éloignement du domicile familial etc.). Et parmi les demandes de renouvellement, ont été priorisés également les étudiants méritants (non redoublants), assidus et respectueux du règlement intérieur des centres d’hébergement d’étudiants.

Réhabiliation du CHE de Outumaoro





Pour répondre au mieux à cette demande importante de nouveaux logements sont en cours de construction à Outumaoro et seront livrés avant la fin de l'année. Ils serviront dans un premier temps à reloger les résidents du CHE lors de la rénovation de celui-ci. "Donc il faudra encore patienter pour vraiment pouvoir disposer offrir plus de logements", précise Christiane Boosie-Teniaro.



Pour rappel en juillet dernier le conseil des ministres a approuvé une subvention de 35 millions de Fcfp pour financer "le diagnostic de réhabilitation" du centre d’hébergement des étudiants de Outumaoro. Une étude qui s'étalera sur 18 mois. L’un des objectifs étant "de faire évoluer cette résidence étudiante en résidence "connectée" avec des équipements en domotique.