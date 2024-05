300 cyclistes visitent Raiatea

Raiatea, le 21 mai 2024 - Plus de 300 touristes ont débarqué mardi matin au quai de Uturoa pour visiter l’Île Sacrée à vélo. Une expérience différente des circuits touristiques classiques, pour une approche plus humaine et proche de la population.





Le quai de Uturoa était en effervescence mardi matin avec l’arrivée de la 5e édition de la croisière cycliste sur l'Île Sacrée. Plus de 300 passionnés de vélo, majoritairement Américains, mais aussi des Allemands et des Turcs, ont débarqué le matin du Star Breeze pour explorer Raiatea à vélo. L'excitation était palpable parmi les participants, prêts à découvrir les merveilles de l’île à leur propre rythme.



“Le programme est élaboré avec le comité de Tahiti Tourisme de chaque île, mettant en avant les attractions locales. Ici à Raiatea, les cyclistes visiteront le marae, tandis qu'à Taha’a, ce sera la vanille”, explique Benoit Rivals, l'organisateur de cette croisière d’un genre très particulier.



L'itinéraire des cyclistes est intégré dans une puce électronique insérée dans leurs GPS de vélo, leur permettant de partir et de s'arrêter quand ils le souhaitent. “Ils peuvent visiter les points d’intérêt, se baigner, acheter des souvenirs, avec pour seule consigne de respecter le code de la route”, ajoute l’organisateur. Bill McCready, de Santana Adventures, souligne l'importance son émerveillement pour la population locale dans cette aventure : “Nous avons déjà organisé une croisière cycliste à Hawaii et aux Bahamas. Mais maintenant nous choisissons Polynésie française pour ses habitants. Bien sûr, les îles sont magnifiques. Bien sûr c’est agréable de rouler ici. Mais ce sont vraiment les gens qui rendent ce voyage spécial. Et tout le monde le ressent.” En effet, les visites à vélo offrent une proximité unique avec les habitants. “Beaucoup de touristes se déplacent en bus ou en voitures, mais ils ne rencontrent pas réellement les habitants. À vélo, les interactions sont bien meilleures”, ajoute-t-il.



Parmi les participants, Steve et Denise Shaick, un couple venant de Caroline du Nord, partagent leur enthousiasme : “C'est notre première fois en Polynésie. Nous adorons le vélo et cette expérience est incroyable. Rencontrer les habitants et découvrir votre accueil culturel nous a ému aux larmes.” Leur programme mardi était un parcours de 72 km pour visiter Raiatea. “Nous avons hâte de visiter le Marae de Taputapuātea et d'en apprendre plus sur votre héritage spirituel”, renchérit Denise.



Après Raiatea, les cyclistes exploreront Taha’a, Bora Bora, Huahine, Moorea, et la Presqu’île de Tahiti. Le voyage se terminera lundi prochain avec la visite de la célèbre vague de Teahupo’o et la compétition de la WSL. Cette croisière en Polynésie française permettra à chaque participant de profiter de la beauté de nos îles, mais également de la chaleur de ses habitants. Des vacances différentes et une expérience inoubliable pour chacun d’eux, à n’en pas douter.