30 familles de la vallée de Vaite raccordées au réseau

Tahiti, le 6 octobre 2022 – L'opération d'électrification de la vallée de Vaite, à Papeari, a pris fin ce mardi. Trente familles, soit une centaine de personnes, sont désormais raccordées au réseau après de nombreux obstacles rencontrés pendant plus de deux ans.



Bien qu'elle soit la première vallée à avoir été équipée par Marama Nui en 1981 et qu'elle représente le siège de l'hydroélectricité à Tahiti, la vallée de Vaite, à Papeari, n'a jamais complètement été électrifiée jusqu'à ce jour. Le fond de la vallée était en attente de travaux depuis 1987, qui ont seulement débuté en juillet 2020. Cette opération d'électrification a été confrontée à de nombreux aléas pendant plus de deux ans, notamment en raison de la crise sanitaire. Aussi, les nombreuses autorisations de passages à obtenir, l'environnement naturel peu accessible, les soucis d'approvisionnement en matériaux et les difficultés d'élagage ont entraîné le retardement des travaux. Ce n'est donc que ce mardi que le fond de la vallée de Vaite a été raccordé au réseau. L'inauguration officielle a eu lieu ce jeudi et les premières demandes de branchement sont déjà en cours. Ces 1 000 heures de travail portent enfin leurs fruits, avec la concrétisation de ce projet qui bénéficiera à trente familles, soit une centaine de personnes.



L'électrification du fond de la vallée aura nécessité un budget total de 40 millions de Fcfp (dont 25% pris en charge par Marama Nui), 1 660 mètres de réseau haute tension A aérien, 1 712 mètres de réseau basse tension aérien, 430 mètres de réseau basse tension souterrain et 68 poteaux implantés.





