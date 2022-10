3 706 entreprises créées en 2021

Tahiti, le 10 octobre 2022 - L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a publié, vendredi, son bilan sur les créations d'entreprises en 2021. L'ISPF note ainsi que 3 706 entreprises ont été montées en 2021, soit une augmentation de 15% par rapport à 2020.



“Malgré la crise liée au Covid-19, les créations d'entreprises sont en hausse dans tous les secteurs d’activités et dans la majorité des archipels, hormis les Tuamotu Gambier et les Australes où elles sont stables”, note l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) dans son bilan des créations d'entreprises en 2021. Ce sont ainsi 3 706 entreprises qui ont été montées au cours de l'année dernière, soit une augmentation de 15% par rapport à 2020. Il s'agit pour la Polynésie de la meilleure année au titre des créations d’entreprise depuis 2016.



En 2021, le secteur des services regroupe 68 % des créations totale. Le sous-secteur de la “santé humaine et action sociale” connait un bon de + 58 % et la progression la plus notable, "certainement en lien avec l’épidémie de Covid-19", estime l'ISPF. Vient ensuite les secteurs de "l’hébergement et restauration" (+ 41 %), les "activités spécialisées, scientifiques et techniques" (+ 35 %) et les "transports et entreposage" (+ 25 %). Le sous-secteur des "activités de poste et de courrier", avec l’activité de coursier, a aussi tiré à la hausse les créations, du fait du contexte épidémique.

2 598 entreprises radiées L'ISPF indique par ailleurs que "la forme individuelle" représente toujours 87 % de l’ensemble des créations pures et reste la forme privilégiée dans tous les secteurs d’activités. Sur les 3 706 créations d'entreprises en 2021, 299 unités ont choisi de se constituer sous forme de S.A.R.L.



Si plus de 3 700 entreprises ont donc été montées au cours de l’année 2021, l'ISPF note cependant que dans le même temps 2 598 ont été radiées du registre du commerce et des sociétés. L'ISPF constate par ailleurs que les “réactivations d'entreprises” sont en baisse sur la même période dans les secteurs du commerce (-10%) et de la construction (-4%).





