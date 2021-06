3 020 personnes vaccinées en une semaine au fenua

Tahiti, le 21 juin 2021 - Lundi, les autorités sanitaires comptent 69 121 Polynésiens ayant au moins reçu une dose de vaccin anti-Covid depuis le 18 janvier. Cela représente 3 020 injections en l'espace d'une semaine.



Le net ralentissement des chiffres de la campagne vaccinale observé depuis maintenant cinq semaines est confirmé par les chiffres transmis lundi par les autorités sanitaires polynésiennes. Selon les statistiques arrêtées lundi matin, 69 121 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid depuis le 18 janvier en Polynésie française. Entre le 14 et le 21 juin, on en dénombre 3 020. A ce jour, 58 874 volontaires ont fait l'objet d'un traitement immunitaire complet, soit 3 119 de plus en une semaine.



Au cours du dernier week-end, neuf nouveaux cas Covid ont été identifiés sur le territoire. Pour l'instant deux personnes sont en cours d'hospitalisation en filière Covid, dont une en service de réanimation.