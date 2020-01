29 morts sur les routes en 2019

Dans un communiqué publié vendredi, le haut-commissariat annonce que le nombre de morts sur les routes en 2019 s'élève à 29. Si le nombre d’accidents et de blessés a baissé en 2019, le nombre de tués demeure trop élevé. Les comportements à risques des usagers de la route restent le facteur principal des accidents mortels puisque 50 % d'entre eux sont liés à la consommation d’alcool, 62 % à une vitesse excessive ou inadaptée et 8% à la consommation de stupéfiants. L'on note par ailleurs que 54% des accidents mortels ont eu lieu entre 18 heures et 6 heures du matin.Parmi les victimes décédées en 2019, 45 % étaient des deux-roues, 72 % étaient des hommes, 14 % étaient des piétons et 24 % d’entre elles avaient moins de 25 ans.