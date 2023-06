29 juin, le haut-commissaire déposera une gerbe à Faa'a

Tahiti le 28 juin 2023. Le haut commissaire de la République, Eric Spitz, déposera une gerbe jeudi matin à la stèle de l'autonomie dans le cadre de la fête de l'autonomie. Chose plus surprenante pour un représentant de l'Etat, il en déposera aussi une à la stèle de Faa'a jeudi après-midi.



C'est par un communiqué sous forme de simple modification d'agenda que le haut-commissariat a annoncé que le haut-commissaire, Eric Spitz, allait déposer le 29 juin deux gerbes. La première, à la stèle de l'autonomie, au parc Paofai, où il croisera la classe politique autonomiste qui s'est donné rendez-vous à la même heure et au même endroit. Il y déposera une couronne de fleurs et participera à la levée des couleurs.



Plus surprenant, le dépôt de gerbe qu'il fera à 16h à la stèle de Faa'a, symbole du combat tahitien contre la France. Le Tavini invite ses sympathisants à y « rendre hommage aux Polynésiens morts en 1844 pour avoir défendu leur île et leur liberté”. Il se rendra sur place une heure avant la début des célébrations prévues à 17 heures à la mairie de Faa'a et plus de deux heures avant la marche vers la stèle où auront lieu les prises de paroles des leaders indépendantistes.



Sans s'y mélanger, l'État, au travers son haut-commissaire, fait un pas de plus en avant dans le dialogue avec les indépendantistes.