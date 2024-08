29 août, ​journée mondiale contre les essais nucléaires

Tahiti, le 28 août 2024 - Ce jeudi, l’Organisation des Nations unies commémorera, comme chaque 29 août, la Journée internationale contre les essais nucléaires. Aucun événement particulier semble avoir été décidé localement lors de cette journée.





À l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires, ce jeudi, la Polynésie française n’est pas oubliée même si localement, aucune manifestation n’a été décidée.





L’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) communiquait ce mercredi sur cette journée destinée à éduquer le public aux effets des explosions d’armes nucléaires et qui constitue une occasion de promouvoir le Traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires et d’écouter les victimes qui sont toujours confrontées à des graves conséquences sanitaires et environnementales.





“De 1945 à 2017, les neuf puissances nucléaires ont réalisé plus de 2 000 explosions d’armes nucléaires. La plupart d'entre elles ont été testées sur des colonies, des terres indigènes. La France a réalisé 210 essais nucléaires entre 1960 et 1996, dont 17 dans le Sahara (colonie, puis au sein de l’État d’Algérie) et 193 en Polynésie française. Les essais nucléaires ont causé d'énormes dommages aux personnes et à l'environnement. Les communautés et les États touchés par les armes nucléaires luttent toujours pour faire reconnaître les préjudices qu'ils ont subis et pour obtenir de l'aide afin de faire face aux conséquences”, explique l’ICAN dans un communiqué envoyé mercredi aux rédactions.





“Cette journée est particulière pour la France (…). À ce titre, nous demandons d’une part l’amélioration de la mise en œuvre de la loi Morin et d’autre part que les autorités françaises agissent pour déterrer les déchets enfouis dans les sables des anciens sites d’essais en Algérie pour assurer la sécurité sanitaire des générations actuelles et futures et préserver l’environnement”, écrit pour l’occasion Jean-Marie Collin, directeur de ICAN France.