27 nouveaux permis multi-transports à Rangiroa

RANGIROA, le 26 juillet 2019 - De mercredi à vendredi s'est tenue à Rangiroa une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transports. Sur les 37 candidats inscrits, 27 ont réussi l'examen, soit 93% de réussite.



Depuis la loi du Pays de mars 2018, la licence multi-transports est désormais obligatoire afin de permettre aux professionnels du transport des archipels des Australes, Tuamotu-Gambier et Marquises, d’exercer une activité de transport de moins de 10 passagers et le cas échéant, avec le même véhicule adapté, une activité de transport de marchandises.



Une session d'examen pour l'obtention de l'attestation de qualification professionnelle à la conduite des véhicules multi-transports s'est tenue les 24 et 26 juillet à Rangiroa. Le tavana hau de la circonscription des îles Tuamotu et Gambier (CTG), Terii Seaman, l’agent de développement de la CTG, Mike Teriiamarama, ainsi que le commandant adjoint de la brigade de gendarmerie de Rangiroa, Nadège Nena, ont composé le jury pour cette deuxième session organisée sur l’atoll.



Sur les 37 candidats initialement inscrits, 26 candidats de Rangiroa et 3 de l’atoll voisin de Tikehau, se sont présentés mercredi pour passer les épreuves écrites. Les oraux se sont déroulés dans la foulée et durant toute la journée du jeudi. Finalement, 24 personnes de Rangiroa ainsi que les 3 personnes de Tikehau ont obtenu la qualification requise pour l’exploitation de leurs véhicules, soit un taux de réussite de 93%.