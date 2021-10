265 000 Fcfp récoltés pour le centre Papa Nui

Tahiti, le 21 octobre 2021 - La cinquième édition de l'opération Fa'a'apu du cœur, organisée par la marque d’aucy et la Brasserie du Pacifique, a permis de récolter cette année 265 000 Fcfp. Une somme qui a été reversée à l'association Fare Heimanava pour financer l’achat de matériel nécessaire au développement du potager bio du centre éducatif Papa Nui.



L’édition 2021 du Fa’a’apu du cœur, organisée par la marque d’aucy et la Brasserie du Pacifique, s’est clôturée le 25 septembre dernier. Chaque année, durant un mois, pour chaque boite de conserve de légumes d’aucy achetée, 20 Fcfp sont renversés à l’association Fare Heimanava. Cette année l'opération a permis de récolter la somme de 265 000 Fcfp. Cette somme a été remise, ce jeudi,à l’association.



Les fonds levés permettent chaque année, à l'association Fare Heimanava, de financer l’achat de matériel nécessaire au développement du potager bio du centre Papa Nui qui accueille des enfants et adolescents porteurs de trisomie 21.