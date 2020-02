260 millions de défisc' nationale pour Tahiti Yacht Charter

Tahiti, le 19 février 2020 – La société de tourisme nautique Tahiti Yacht Charter a bénéficié de la défiscalisation nationale pour l'extension et le renouvellement de sa flotte. Ainsi, sept nouveaux navires devront venir s'ajouter à la flotte de la société d'ici le mois de mai prochain.

L'État soutient les projets en faveur du tourisme nautique, un "secteur doté d'un fort potentiel de développement", souligne un communiqué diffusé mercredi matin par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française. En effet, l'État a octroyé une défiscalisation nationale de 260 millions à la société Tahiti Yacht Charter.

La société souhaite acquérir sept nouveaux navires qui vogueront sur les eaux polynésiennes d'ici mai prochain. Ces navires bénéficient d'une motorisation nouvelle génération respectueuse de l'environnement. Le communiqué explique que cette acquisition "s'inscrit dans la Trajectoire Outre-mer 5.0 et son objectif Zéro carbone". Rappelons que la Trajectoire Outre-mer 5.0 est un projet porté par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Elle a pour ambition de construire un futur durable en outre-mer, avec cinq objectifs : le zéro carbone, le zéro déchet, le zéro polluant agricole, le zéro exclusion et le zéro vulnérabilité.

Le coût total de cette acquisition est évalué à 574 millions de Fcfp. La défiscalisation prendra en charge 45,3% de ce coût, soit un peu plus de 260 millions de Fcfp.