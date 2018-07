26 mutoi ont prêté serment

PAPEETE, le 8 juillet 2018 - Les lauréats de la formation de professionnalisation à l’emploi de police municipale ont prêté serment ce vendredi au tribunal devant le procureur de la République, le président du tribunal de première instance et leurs familles.



Après quatre mois de formation assidue, les 26 lauréats de la formation de professionnalisation à l’emploi de police municipale ont prêté serment au tribunal devant une salle comble ce vendredi. Certains de ces mutoi ont déjà regagné leurs îles et seront en poste dès lundi. A l’image de Ariinui Temai, originaire de Rangiroa, « aujourd’hui, c’est avant tout un grand soulagement. Le stress commence à redescendre. C’est le grand jour, nous sommes enfin assermentés ! Désormais, j’ai hâte de rejoindre mon île et de servir ma population. »