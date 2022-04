26 hectares rétrocédés à Rimatara

Tahiti, le 11 avril - Après avoir restitué 69 hectares de terres à Rurutu, le pays a aujourd'hui rétrocédé 40 parcelles à 10 familles de Rimatara, représentant une superficie de 26 hectares.



Le président Edouard Fritch, accompagné des ministres Tearii Alpha, en charge de l’Agriculture et du Domaine ; Heremoana Maamaatuaiahutapu, en charge de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines ; et René Temeharo, en charge des Grands travaux, se sont déplacés lundi 11 avril à Rimatara, pour signer 10 actes officiels de cession foncières au bénéfice d'autant de familles de l'île. L'ensemble des titres de propriété porte sur une superficie totale de 26 hectares. A terme, ce seront 804 parcelles représentant 442 hectares, soit environ 55% de la superficie totale de l'île, qui doivent être attribués à des familles à des familles de Rimatara.



Ces opérations de titrement interviennent quelques semaines après la rétrocession de 69 hectares à Rurutu, où il est prévu de céder 1400 hectares, soit 44% de la superficie totale de l'île. Le gouvernement souhaite que cette cession permette de dynamiser les activités agricoles et artisanales, espère permettre une meilleure accession à la propriété et favoriser le retour des familles vers leur île d'origine. Elles correspondent à l'engagement pris par le gouvernement dès 2019. Elles sécurisent et scellent la légitimité des familles de ces îles dans leur droit foncier.

Comme c'était déjà le cas à Rurutu, cette cession des titres à Rimatara comporte une clause interdisant aux familles bénéficiaires de vendre ces terres pendant une durée de 30 ans, sauf en cas de vente à l’intérieur de la famille. Par cette clause, le gouvernement souhaite empêcher la perte du patrimoine foncier et limiter la spéculation. La valeur des 26 hectares cédés aujourd’hui est évaluée à 260 millions de francs.



En marge de cette opération de titrement, le président Edouard Fritch et les membres de son gouvernement ont également visité le fare des artisants de Rimatara pour promouvoir les tressages et la confection des paniers qui font la réputation de l'île. Le gouvernement a rappelé avoir mis en place un programme de régénération et de développement des plantations du pandanus, matière première de cet artisanat et exprimé son soutien aux projets de construction de séchoirs à pandanus communautaire. Une rencontre a également eu lieu avec le maire Artigas Hatitio et le conseil municipal de Rimatara. Les échanges ont principalement porté sur le développement de l'île.







A.L. avec communiqués