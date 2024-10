26 ados engagés dans les Escadrilles Air Jeunesse de Tahiti

Tahiti, le 4 octobre 2024 - Le mercredi 25 septembre dernier, s’est tenu le lancement de la troisième promotion des Escadrilles Air Jeunesse au Détachement Air 190 de Tahiti-Faa’a. Lancé en 2019, le dispositif permet aux jeunes intéressés par le monde de l’aéronautique et du spatial de s’impliquer dans un groupe porteur des valeurs de l’armée de l’Air et de l’Espace.



Dispositif lancé en 2019 sur impulsion du Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) et en 2022 à Tahiti via le Détachement Air 190, les Escadrilles Air Jeunesse (EAJ) ont pour ambition de développer des liens entre la jeunesse et le milieu de l’aéronautique des forces armées, via des activités ayant lieu un mercredi sur deux, hors vacances scolaires. Et cette année, à l’occasion du lancement de la troisième promotion des EAJ, 26 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont répondu à l’appel. Parmi eux, quatre entameront leur deuxième année dans les EAJ Tahiti et passeront donc du niveau « débutant » à celui de « confirmé », et un équipier fera sa troisième année et sera désormais considéré comme « expert ».



L’armée de l’Air et de l’Espace sait que son héritage est encore présent sur le fenua notamment au travers des descendants des Tamarii volontaires ayant combattu dans les airs pour la liberté. Et à ce titre, le Détachement Air 190 a l’immense honneur d’accueillir au sein de cette nouvelle promotion EAJ 2024-2025, trois arrière-petits enfants de Félix Lagarde, dit « Rico », pilote du groupe de chasse « Ile de France » lors de la seconde guerre mondiale.



Dans le cadre de cette formation plusieurs activités liées à l’Histoire et aux traditions de l’armée de l’Air et de l’Espace seront organisées, avec également bon nombre de d’activités sportives et de cohésion : remise officielle de la coiffe d’aviateur, vol en aéroclub, baptême en CASA, pilotage de drone ou encore formation sportive et opérationnelle du militaire seront au programme.



D’après communiqué.



