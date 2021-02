250 kilos de pehu ramassés à Ahonu

Avant de quitter la Polynésie, tu as souhaité participer à cette opération écologique

"L'écologie est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour preuve, mon nouveau spectacle s'appelle Nature. L'écologie, c'est le seul sujet sur lequel je m'engage et je donne mon opinion. J'ai appris l'existence de ce mouvement aujourd'hui et j'étais ravi d'être là au bon moment."



Ce projet, c'est aussi sensibiliser les enfants à l'écologie ?

"Le slogan de Project Rescue Ocean "un enfant sensibilisé sera un adulte responsable" est très intelligent. C'est tellement vrai. Ce sont les plus jeunes qui vont récolter ce que nous aurons semé. Si on leur montre les bons gestes dès le plus jeune âge, cela leur paraîtra tout à fait naturel de ne pas jeter n'importe où et de ramasser lorsque l'on va nager ou surfer. Ça ne coûte rien de ramasser au passage et de mettre à la poubelle, c'est le geste de chacun qui donne de l'importance au mouvement."



Tu adhères à l'idée de sensibiliser sans verser dans la moralisation ?

"Je préfère sensibiliser et ouvrir les yeux plutôt que culpabiliser et jouer les moralisateurs. En écologie, nul n'est irréprochable et parfait. On est dans un système qui fait que, à un moment ou un autre, on consomme et on pollue. Le but, c'est d'essayer de faire au mieux et d'agir."