25 projets pour préserver nos lagons

Herehia Atger, commune de Tatakoto

Projet de rahui du bénitier à Tatakoto



"C’est une pratique qui a toujours existé"



"Il y a 30 ans, Tatakoto détenait la plus importante densité de bénitier au monde, avec 500 bénitiers au m2. Aujourd’hui, cette densité a été divisée par 50, c’est considérable. C’est ce qui a poussé la population à agir et à se lancer dans ce projet ; il consiste en la création de la journée du rahui du kokona (bénitier en Paumotu), pour sensibiliser la population de Tatakoto à la disparition du pahua. Le projet s’étalera sur un an et la journée désormais officielle sera reconduite tous les ans à Tatakoto. Certains ont un peu peur lorsqu’on parle de « râhui », ils pensent qu’on va interdire complètement la pêche. En fait, on va laisser un temps pour que l’espèce se reproduise, pour après en consommer, de manière très modérée. C’est une pratique qui a toujours existé. On est polynésien. On l’est par le sang, mais on doit aussi l’être par la culture et le mode de vie. On doit se forcer, même si on n’est pas habitué, à adopter ce concept du rahui, à le vivre et à le mettre en place. Le meilleur moment du projet a été lorsque la population a accepté à bras ouvert ce projet de rahui, ils étaient en attente d’une aide et étaient très contents que des fondations internationales s’intéressent à leur lagon et se batte pour le protéger."