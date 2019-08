242 nouveaux profs font leur rentrée

PAPEETE, le 6 août 2019 - Le vice-recteur, Philippe Couturaud et Christelle Lehartel, ministre de l'Education, ont souhaité hier la bienvenue aux 242 nouveaux professeurs qui exerceront pour les deux prochaines années dans les collèges et lycées du fenua.



Alors que les collégiens et lycéens du fenua retrouveront les bancs de l'école la semaine prochaine, les nouveaux professeurs, fraichement arrivés en Polynésie française, étaient réunis hier sur le campus de Outumaoro.



Cette année ils seront 242 enseignants à découvrir le système éducatif polynésien. Afin de les préparer, une réunion d'information était organisée dans le grand amphithéâtre de l'université de la Polynésie française. L'occasion pour le vice-recteur, Philippe Couturaud et Christelle Lehartel, ministre de l'Education de leur souhaiter la bienvenue mais pour également leur présenter les spécificités de l'école polynésienne.



"Etre affecté en Polynésie française ce n'est pas la même chose que d'être en poste dans un collège ou lycée de l'Hexagone", a insisté le vice-recteur. "Ce n'est pas parce qu'on évolue dans un cadre de vie très confortable que tout est permis et que l'on doit changer de comportement. Nos élèves, les parents de nos élèves ont besoin de rigueur de la part de tout le monde, tout comme ils doivent être rigoureux avec l'école."



"Ces professeurs ont fait le choix de venir en Polynésie et se sont renseignés au préalable sur les spécificités de notre pays. Mais quand on est sur le terrain ce n'est pas la même chose", a expliqué pour sa part Christelle Lehartel.



La ministre a également insisté sur "la nécessité de réduire les écarts importants entre les élèves fragiles qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages et les bons élèves qui deviennent meilleurs. On accompagnera les nouveaux enseignants dans cette démarche."