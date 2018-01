2,4 milliards de francs pour rénover les canalisations à Hitiaa o te Ra

eau potable

Le SPC les accompagne techniquement, c'est-à-dire dans la préparation des dossiers techniques, des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds (DDC, contrat de projet, le DETR, le FIP…). Et sur la partie financement, nous montons tous les dossiers. Il y a aussi toute la partie études, suivi des travaux, réception des travaux, et il y a aussi le projet "Pape" qui consiste à accompagner les communes dans la gestion de cette ressource. Si on devait comparer la situation à 2014, eh bien, aujourd'hui, au niveau des Tuamotu, il nous reste deux communes à finir le schéma directeur (Napuka et Nukutavake) et à faire la demande de financement. Tout le reste, ils ont leur schéma directeur, certains ont fini. D'autres sont en cours de réalisation

"Aux Tuamotu, la situation est différente par rapport aux îles hautes. Nos anciens ont déjà mis en place des dispositifs qui fonctionnent parfaitement, et nous les avons améliorés, en rajoutant des systèmes de traitement d'eau.

Il y a à peu près 5 atolls qui ont un système de désalinisation par osmoseur inverse (Anaa, Tatakoto, Reao, Takapoto et Hao). Mais ce sont des systèmes de production d'eau potable qui coûtent cher à la collectivité. Après tout dépend de la capacité de production. Maintenant, nous avons mis un nouveau dispositif aux Tuamotu, il s'agit de mettre des points d'eau, où tu as un système de traitement pour potabiliser cette eau, et en même temps, il n'y a pas d'obligation à la population pour venir acheter. De plus, aux Tuamotu, les gens ne paieront l'eau potable que pour la consommation alimentaire. Alors qu'à Tahiti, 80 % de l'eau potable part dans les toilettes, dans le jardin, sur les voitures, sur la route… Alors qu'aux Tuamotu, on va acheter de l'eau potable pour la consommation alimentaire, et la citerne pour tout le reste. L'autre innovation est de procéder à la modification de la loi de pays pour permettre à l'eau de citerne et l'eau de mer d'être conformes à la loi de pays. Maintenant, nous sommes en train de régulariser la situation avec la participation du ministère de la Santé, de la Direction de la Santé, le gouvernement est favorable ainsi que l'assemblée territoriale. En plus de cela, c'est une adaptation de la loi à la situation."

"Le fait de faire payer l'eau, c'est la première angoisse d'un tāvana. Comment faire payer l'eau ? À Tahiti, on a cette culture de payer l'eau, qu'elle ait été potable ou pas, ça ne change pas du tout. Par rapport aux Tuamotu, c'est différent. Premièrement, les foyers sont dotés de citernes personnelles. Maintenant, on vient leur imposer le fait de consommer de l'eau potable et qu'elle est payante. Et c'est cette vision que les maires ont du mal à faire comprendre aux habitants."

"Nous sommes, depuis 2014, en train de sensibiliser les communes à tendre vers cette obligation règlementaire, même si elle nous a été imposée. Nous n'avons plus le choix, puisque le statut de 2004, a transféré ces compétences aux communes, et c'est devenu une règlementation obligatoire. Il n'a pas été possible de le faire lors de la première date butoir, et je pense qu'en 2025, 80 % des communes de la Polynésie française produiront de l'eau potable. Il y a un article au niveau de la loi de pays qui oblige les communes à fournir de l'eau potable, sans quoi, il y a une pénalité qui sera mise en place, à hauteur de 100 000 francs. Le contrôle doit se faire une fois par mois par le centre d'hygiène."