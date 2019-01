24 logements collectifs à l'étude à Titioro

Moana Blanchard

Directeur général de l'OPH



Pourquoi avoir acheté le terrain de la Sagep ?

"Notre mission est de fournir un maximum de toits aux familles qui peinent à trouver un logement à loyer modéré. Ce site est d'autant plus intéressant, puisqu'il se situe en ville et on n'est pas obligé de monter sur des hauteurs. De plus, il n'y a pas beaucoup de travaux de terrassement VRD à faire, puisque cela est fait."



Pourquoi faites-vous des études, alors qu'elles ont déjà été réalisées en 2010 par la Sagep ?

"Les études ne sont pas terminées. Celles qui ont été faites par la Sagep concernent uniquement le terrassement. Maintenant, il faut terminer les études d'infrastructures VRD (voiries, réseaux et divers), et celles pour le bâtiment. Si on suit le planning, eh bien, on lance, en ce moment, un concours d'architectes. Les études vont commencer au 3e trimestre de cette année, et le permis de construire devrait être déposé au 1er trimestre 2020. La livraison des 24 logements est prévue pour 2023."



Est-ce que ces logements sont déjà attribués ?

"Non, la notion d'attribution vient un peu plus tard. Bien sûr, l'OPH avertit les membres de la commission d'attribution qui est indépendante de notre établissement. Nous préparons aussi tous les dossiers susceptibles d'être attribués dans cette opération. Mais c'est la commission qui décide de l'attribution de ces logements. D'habitude, nous avons 10 demandes pour un logement. Notre challenge est d'augmenter la production de nos logements groupés. Aujourd'hui, nous avons 3 000 demandes, ce qui représente plusieurs milliards de francs à investir. Ce n'est tout simplement pas possible d'assurer cette mission tout seul. Et face à cette forte demande, le gouvernement, dans son plan de 3 000 logements, a instauré des pistes pour augmenter l'offre à travers des Organismes de logements sociaux privés (OLSP). Ce sont comme des concurrents de l'OPH, mais chacun aura son secteur, et ils répondront à la demande."



Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces logements ?

"Ces logements seront destinés aux ménages qui ont un revenu global inférieur à 3,5 Smig, ce qui fait 532 000 francs. Les revenus ne doivent pas excéder ce montant. On appelle ces logements des S2, ce qui veut donc dire que les gens deviendront, par la suite, propriétaires de ces lieux au bout de 20 ans. Lorsqu'on va calculer le loyer, une part servira d'acompte sur le prix de vente qui sera fixé au départ, et qui sera inscrit sur le bail de location-vente."