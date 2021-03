24 golfeurs vers les phases finales du championnat de Polynésie

Tahiti, le 7 mars 2021 - Les deux tours de qualification pour le championnat de Polynésie de golf, format "brut", se sont joués vendredi et samedi sur le parcours de Atimaono. Chez les hommes, les 16 meilleures cartes ont été retenues pour disputer les phases finales et pour les dames huit tickets étaient en jeu. Tuaraina Tamata s'est classé premier de ces qualifications chez les messieurs, et Rarau Taerea-Pani a été la meilleure féminine du week-end.



Après le tournoi de Atiamono, les 20 et 21 février, qui a lancé la saison de golf, les amateurs du green avaient rendez-vous vendredi et samedi pour les deux tours de qualifications pour le championnat de Polynésie de golf, en format "brut". 45 golfeurs (11 chez les dames et 34 chez les hommes) ont répondu présent pour l'occasion. Chez les messieurs, les 16 meilleurs scores du week-end gagnaient le droit de disputer les phases finales du championnat, et du côté des dames les huit premières étaient retenues pour la suite de la compétition.



Tuaraina Tamata en confiance



Sans grosse surprise les cadors et les petits prodiges de la petite balle blanche n'ont pas eu trop de soucis à se faire. Ari De Maeyer (16 ans), champion en titre, a assuré en finissant troisième de ces qualifications en rendant des cartes de 76 et 78. Dimitri David (16 ans), vice-champion en titre, pour sa part s'est classé deuxième avec des cartes de 75 et 16.



Et le meilleur score du week-end est à mettre à l'actif de Tuaraina Tamata qui a rendu une carte de 77 vendredi, avant de rendre une carte de 74 samedi. L'intéressé, en pleine confiance, a donc enchainé sa victoire au tournoi de Atimaono fin février. Parmi les 16 qualifiés on retrouve également des valeurs sûrs du golf local comme Michel Cuneo, Heinere Paez ou encore Ilan Soave-Marabanian.



Du côté des dames la meilleure performance du week-end est venue, sans trop de surprise également, de Rarau Taerea-Pani, qui fait figure d'immense favorite avec l'absence de Maguy Dury, championne en titre. Taerea-Pani a rendu des cartes de 85 et 87 pour s'adjuger la première place de ces qualifications. La jeune golfeuse a devancé Hortense Schawarz-Ah Lo et Laina Faraire.



Désormais l'ensemble des qualifiés s'affronteront dans un format de match-play. Ces tours de qualifications ont permis d'établir les confrontations à venir. Rendez-vous donc samedi, sur le parcours de Atiamaono, pour le début des phases finales.