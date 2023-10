22 mois de travaux et une circulation alternée en vue au PK 43 à Hitia'a

Tahiti, le 5 octobre 2023 – D’importants travaux démarrent à partir du 23 octobre et pour une durée de deux ans au niveau du PK 43 à Hitia’a, après l’éboulement qui avait frappé cette section routière en juillet dernier lors de fortes pluies. Un programme de fermeture partielle de la route est annoncé.



Les travaux de rectification du virage au PK 43 à Hitia’a vont démarrer le 23 octobre prochain et s’étaleront sur une période de 22 mois. Ils comprendront les terrassements de la colline et l’aménagement de la voirie. Un chantier cofinancé par l’État (70%) et le Pays (30%), pour un coût d’un peu plus de 350 millions de francs. Pendant toute la durée de l’opération, la circulation sur la côte est sera réorganisée de manière à ne pas perturber les travaux et à maintenir la sécurité des usagers. À cet effet, des panneaux d’informations et de signalisations seront installés à 10 kilomètres de part et d’autre du chantier, mais aussi à Mahina, Mahaena, Faratea et Taravao. Conscient de la pénibilité occasionnée par les travaux, le ministre Jordy Chan, sur place jeudi matin, a voulu rassurer les usagers en mettant en avant l’amélioration de leur confort et la sécurisation de l’utilisation de la route.



Un tronçon de la route avait été coupé au PK 43 à la suite d’un éboulement causé par de fortes pluies en juillet dernier. Dès lors, la colline a été purgée de sa dense végétation et la circulation avait dû être interrompue pendant plusieurs jours, avant d’être rétablie en alternance. Depuis, et afin d’amortir d’éventuelles chutes de pierres et de sécuriser la voie, un dispositif de sécurité a été mis en place sur plusieurs centaines de mètres au pied de la colline. Les purges ont fait apparaître des risques présentant un réel danger pour les usagers, que le ministre a voulu écarter en prenant la décision d’engager rapidement des travaux qui s’avèreront plus importants et coûteux. Mais la sécurité n’a pas de prix. Le virage verra donc sa courbure “adoucie” et n’en déplaise aux protecteurs de la nature, la colline sera terrassée sur plusieurs niveaux et la falaise sur laquelle poussent certaines plantes médicinales va tout simplement disparaître.



​Horaires de fermeture de la route



Hors vacances scolaires : Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 15h30

Mercredi et vendredi : de 8h30 à 11 heures Pendant les vacances scolaires : Tous les jours de 8h30 à 15h30 À compter de février 2024, la route sera ponctuellement fermée avec ces mêmes horaires Du 23 octobre au 18 décembre :Hors vacances scolaires :Pendant les vacances scolaires :À compter de février 2024, la route sera ponctuellement fermée avec ces mêmes horaires

“Nous accueillons avec soulagement cette initiative” Henry Flohr, tāvana de Hitia'a o te ra



“Nous sommes heureux de pouvoir accompagner le ministre des Grands travaux dans une série de visites que nous venons d’entreprendre à Papenoo, Tiarei, Mahaena et ici à Vaiha, concernant notamment les rivières, les ponts, les routes ou encore les rivages, afin de prévoir des travaux de rénovation et de constructions de nouvelles infrastructures. Pour le cas de cette colline, nous accueillons avec un grand soulagement cette initiative prise par le ministre de sécuriser enfin la route. Maintenant notre rôle de tāvana, c’est d’informer nos populations sur les ouvertures et fermeture de la route, car nous savons très bien que beaucoup de nos administrés ont pris l’habitude de se déplacer vers Taravao pour des besoins divers. Ils devront donc respecter les horaires qui seront indiqués sur les panneaux d’informations. J’appelle la population à faire preuve de patience, parce qu’il s’agit avant tout d’écarter tout danger. Nous savons tous que cette zone représente un réel danger pour nous tous de ce fenua mā’ohi.

