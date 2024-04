2023, année de la baisse de l’inflation

Tahiti, le 29 avril 2024 - L’institut de la statistique en Polynésie française a publié lundi sa dernière enquête de synthèse sur les prix à la consommation au Fenua en 2023.





Si les prix ont augmenté de 0,6% en 2023, c’est de façon très disparate que les Polynésiens ont pu ressentir la hausse.



Après une hausse particulièrement forte en 2022 (+ 8,5%), l’inflation a ralenti l’année dernière. Ce ralentissement de l’inflation en 2023 “signifie que le rythme de la hausse des prix est moins rapide que par le passé”, constate l’ISPF pour rappeler que même si elle est moindre que l’année précédente, une hausse reste une hausse. En deux ans, entre décembre 2021 et décembre 2023, la hausse du niveau général des prix atteint 9,1%. Ce sont les prix des produits alimentaires, des boissons, des loyers et des services de restauration qui ont le plus progressé. Bref, ce qui touche la majeure partie des foyers. Soutenus par le Fond de régulation des prix des hydrocarbures, les prix des carburants baissent sur un an.



Cet amoindrissement de la hausse des prix s’observe également dans l’Hexagone qui perd 2,2 points d’inflation entre décembre 2022 et décembre 2023, et en Nouvelle-Calédonie qui perd jusqu’à 5 points d’inflation sur douze mois glissants pour basculer en déflation. Une baisse rendue possible dans un contexte de hausse des taux d'intérêt des banques centrales visant à freiner l’inflation, ainsi que de baisse des prix de l’énergie.



En 2023, en Polynésie française, l’inflation sur le territoire est expliquée principalement par l’augmentation des prix des produits alimentaires (+ 0,6%), des boissons non alcoolisées (+ 9%), des loyers (+ 5,0%) ainsi que des services de restauration (+ 3,8%). Ces quatre postes de dépenses représentent plus de la moitié des dépenses des ménages.



En janvier, l’augmentation des prix est expliquée par la hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+ 2,7% sur un mois) et en juillet, par la hausse saisonnière des prix du transport aérien de voyageurs (+ 16,8 % sur un mois).



Enfin, en octobre, l’indice des prix à la consommation baisse de 0,2%, explique l’ISPF. Ce mois est marqué par la suppression de la contribution pour la solidarité (dite TVA sociale) dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Un des effets directs de cette suppression sur les dépenses des ménages s’est observé notamment sur le poste de l’électricité : jusqu’à septembre 2023, le prix de l’électricité était en hausse de 2,9% en glissement annuel. À partir d’octobre 2023, son prix a baissé de 0,2% en glissement annuel.